Tangenziale est: Raggi, prossima settimana demolizione sopraelevata in tratto davanti case

- La prossima settimana inizierà la demolizione della parte della sopraelevata della Tangenziale est davanti alle case in prossimità di via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che spiega che sono "già pronti i pannelli fonoassorbenti, per contenere il rumore durante le operazioni e non arrecare disagio ai residenti". Raggi sottolinea che "questa fase dei lavori è molto importante perché consentirà di rimuovere gran parte del tratto sopraelevato, prima del completamento della demolizione davanti alla stazione Tiburtina. Successivamente, passeremo alla fase di riqualificazione di gran parte del Piazzale Ovest". "Lo skyline del quartiere è già cambiato. Con la rimozione della Tangenziale est finalmente riqualificheremo e valorizzeremo quell’area", conclude Raggi. (Rer)