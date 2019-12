Libia: C-130J italiano atterrato a Bengasi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un C-130J dell'Aeronautica Militare Italiana sembrerebbe essere atterrato venerdì sera a Bengasi, roccaforte del generale libico Khalifa Hatfar in Libia, proveniente da Palermo. Lo riferisce il sito web specializzato “Italmilradar”, spiegando che il Lockheed Martin C-130J ha lasciato Palermo in direzione sud-est intorno alle 19, spegnendo il segnale circa un’ora più tardi. Intorno alle 23, il velivolo è riapparso sui radar in direzione opposta. L'ipotesi più plausibile è che l'aereo italiano abbia fatto una breve sosta a Bengasi, anche se non sono disponibili dati che possano indicare con precisione la destinazione del volo durante le due ore di buco. Ieri sera, un Boeing C-17A USAF "Globemaster" partito da Ramstein, in Germania, ha compiuto una missione simile sorvolando la Sicilia orientale in direzione sud. “Era il solito percorso per Bengasi. Dopo meno di due ore il Globemaster è apparso di nuovo, ma questa volta nella direzione opposta. L'aereo, questa volta, era in volo dalla Libia alla Germania”, conclude “Italmilradar”. (segue) (Lit)