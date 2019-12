Business news: Bmw acquista litio dalla Cina per 540 milioni di euro

- Per 540 milioni di euro l'azienda automobilistica tedesca Bmw ha acquistato dal gruppo cinese Ganfeng litio estratto da miniere in Australia. Il contratto che scadrà alla fine del 2024, ha detto il direttore per gli acquisti di Bmw Andreas Wendt, mira a “garantire la nostra domanda di litio per le batterie” dei veicoli elettrici. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Wendt ha aggiunto che, entro il 2023, Bmw intende offrire “25 modelli alimentati ad energia elettrica, più della metà dei quali completamente elettrici”. Pertanto, ha proseguito il dirigente di Bmw, “la domanda di materie prime è in aumento”. Per le prossime batterie di quinta generazione, dal 2020 la casa automobilistica tedesca acquisterà anche cobalto estratto in Australia e Marocco da Ganfeng. (Geb)