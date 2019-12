Business news: India, Adb prevede crescita del 5,1 per cento nel 2019 e del 6,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha corretto al ribasso, al 5,1 per cento, la previsione di crescita economica dell’India per l’anno fiscale 2019, iniziato ad aprile. Nel 2020 l’economia indiana dovrebbe crescere del 6,5 per cento. Le stime di settembre erano rispettivamente del 6,5 e del sette per cento. L’istituto di Manila, nel rapporto “Asian Development Outlook 2019 Update”, ha evidenziato l’avversione al rischio e la stretta creditizia, legate soprattutto alle difficoltà del settore finanziario non bancario, e la debolezza dei consumi, legata al modesto aumento dell’occupazione e al raccolto agricolo deludente. Secondo l’Adb il paese dovrebbe beneficiare delle misure annunciate dal governo negli ultimi mesi, di probabili prossimi interventi di riduzione dei tassi di interesse, dei prezzi petroliferi moderati e del deprezzamento della rupia. (Inn)