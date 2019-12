Business news: Cina, importazioni di gas naturale in aumento del 3,3 per cento a novembre

- Le importazioni di gas naturale della Cina sono aumentate del 3,3 per cento su base annua a 9,455 milioni di tonnellate a novembre, secondo i dati preliminari diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane cinese. Tuttavia, la crescita del 3,3 per cento è un significativo rallentamento rispetto al tasso di crescita su base annua di quasi il 40 per cento pubblicato a novembre 2018, secondo quanto hanno mostrato i dati ufficiali. Le importazioni totali di gas naturale della Cina sono state di 87.113 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-novembre, in crescita del 7,4 per cento rispetto a 81.140 milioni di tonnellate nello stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati doganali. In confronto, le importazioni cinesi di gas sono cresciute ad un tasso del 33 per cento su base annua rispetto a gennaio-novembre 2018, secondo i dati storici. (Cip)