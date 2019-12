Business news: bilancio 2020, spese per 245 miliardi di euro

- Il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, ha presentato il disegno di legge di bilancio per il 2020, prefigurando spese per 1.020 miliardi di rial (circa 245 miliardi di euro) ed entrate per 200 miliardi di euro. Lo riporta l’emittente satellitare “al Arabiya”. Il bilancio, ha spiegato il monarca, costituisce “una continuazione della politica del governo volta a sviluppare infrastrutture e servizi di base per i cittadini, a rafforzare i programmi di protezione sociale, ad aggiornare i servizi governativi, ad aumentare il livello della qualità della vita e a sostenere i piani edilizi. Nel bilancio 2019 l’Arabia Saudita aveva previsto spese per 1,05 miliardi di rial, circa 252 miliardi di euro, cifra leggermente superiore a quella stanziata quest’anno. Nel suo annuncio alla televisione nazionale, re Salman ha anche chiarito che quest’anno le spese sono state in linea con quelle previste e che le entrate sono state pari a 917 miliardi di rial, circa 220 miliardi di euro. (Res)