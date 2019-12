Business news: Tunisia, deficit bilancia commerciale 2019 aumentato del 2 per cento

- La bilancia commerciale della Tunisia ha registrato un deficit di 5,6 miliardi di euro nei primi undici mesi del 2019, in crescita di circa due punti percentuali rispetto ai 5,49 miliardi di euro registrati lo scorso anno. Lo indicano gli ultimi dati dell’Istituto nazionale di statistica (Ins). Il deficit commerciale è forte in particolare nei confronti della Cina (1,7 miliardi di euro), dell’Algeria (898 milioni di euro), dell’Italia (779 milioni di euro), della Turchia (703 milioni di euro) e della Russia (410 milioni di euro). La bilancia commerciale della Tunisia ha registrato invece un surplus negli scambi con la Francia (pari a 1,139 miliardi di euro), la Libia (392 milioni di euro) e il Marocco (114 milioni di euro). I dati degli scambi commerciali della Tunisia con l’esteri nei primi undici mesi dell’anno hanno inoltre mostrato un aumento dell’8,8 per cento delle esportazioni contro l’incremento di quasi 20 punti percentuali registrato lo scorso anno. Analogamente, le importazioni sono aumentate del 6,8 per cento (nel 2018 l’aumento era stato del 20,1 per cento). (Tut)