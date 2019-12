Business news: Tunisia, due decreti governativi per consolidare la lotta alla corruzione

- Il premier uscente della Tunisia, Youssef Chahed, ha firmato due decreti per “rafforzare il sistema giuridico di lotta alla corruzione e lo sviluppo dei suoi meccanismi”. Lo si legge in un comunicato pubblicato dal governo. La firma è avvenuta al termine della partecipazione di Chahed alla sessione d’apertura del quarto Congresso nazionale di lotta alla corruzione, tenuto in coincidenza con le celebrazioni della Giornata internazionale per la lotta alla corruzione. La prima delle nuove disposizioni mira a “stabilire i termini e le condizioni per la concessione di benefici a strutture pubbliche e pratiche che esercitano le migliori pratiche riconosciute a livello nazionale e internazionale nel campo della prevenzione e della lotta alla corruzione”. Inoltre, il decreto vuole “contribuire all’instaurazione di un’etica e di una cultura” della lotta alla corruzione. Il secondo decreto determina invece “i meccanismi, le forme e i criteri di assegnazione di premi agli informatori le cui segnalazioni permettono di prevenire o di denunciare reati di corruzione nel settore pubblico”. Tale remunerazione è fissata al 5 per cento del valore dei fondi recuperati ma non può superare i 50 mila dinari, poco meno di 16 mila euro. (Tut)