Business news: Egitto, inflazione salita al 3,7 per cento a novembre

- L'inflazione annuale dei prezzi al consumo in Egitto è salita al 3,7 per cento lo scorso mese di novembre rispetto al 3,1 per cento registrato a ottobre. Secondo l'agenzia statistica ufficiale Campas, l'indice annuale dei prezzi al consumo ha raggiunto quota 105,1 a novembre, rispetto ai 101,4 punti base dello stesso periodo del 2018. Si tratta della prima risalita dei prezzi dopo diversi mesi consecutivi di calo fino al minimo toccato a ottobre, in seguito al boom dell’inflazione arrivata addirittura al 33 per cento nel 2017 a causa dei tagli ai sussidi e la liberalizzazione del tasso di cambio della sterlina egiziana, due misure fortemente volute dal Fondo monetario internazionale. L’Egitto non raggiungeva un tasso d’inflazione così basso dal 2003, quando questo si attestava al 4,5 per cento. (Res)