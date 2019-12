Business news: Enoc firma accordo fornitura carburante aviazione indiana Ioc

- Emirates National Oil Company ha firmato un accordo di fornitura di carburante per l'aviazione con la Indian Oil Corporation Ioc di proprietà statale che vedrà la società con sede a Dubai rifornire 34 aeroporti indiani. Lo riferisce il quotidiano emaratino “The National”. Le due società stanno inoltre collaborando nel settore dei lubrificanti per uso marittimo. Enoc e Ioc stanno conducendo ricerche su olio combustibile per bombole a basso contenuto di zolfo conforme alle normative dell'Organizzazione marittima internazionale. L'India è tra i maggiori acquirenti di petrolio del continente asiatico con i paesi del Golfo che forniscono gran parte dei prodotti. (Res)