Business news: Aramco cresce al debutto in Borsa, azienda ora valutata a 1.880 miliardi di dollari

- Le azioni della compagnia petrolifera saudita Aramco sono cresciute al suo debutto sulla Borsa locale avvenuto rispetto all'offerta pubblica iniziale (Ipo) dando all’azienda un valore di mercato record di 1.880 miliardi di dollari, molto vicino alla stima di 2 mila miliardi, obiettivo dell'erede al trono Mohammed bin Salman. Lo stock azionario ha superato il limite giornaliero del 10 per cento a 35,20 riyal per azione (8,59 dollari) dopo l’avvio delle negoziazioni questa mattina alle 10:30 ora di Riad. Aramco ha raccolto 25,6 miliardi nella più grande Ipo di sempre, vendendo l’1,5 per cento dei propri asset a 32 riyal ciascuna azione, sorpassando Microsoft ed Apple come società quotata di maggior valore. L'inizio delle negoziazioni sulla Borsa saudita Tadawul segna la fine di un percorso iniziato nel gennaio 2016 con l’annuncio della quotazione da parte del principe ereditario Mohammed bin Salman sul settimanale “Economist” mirata a sostenere il programma di riforme Vision 2030. “Aramco dovrebbe raggiungere facilmente la valutazione di 2.000 miliardi di dollari”, ha affermato Marie Salem, responsabile delle istituzioni di Daman Securities a Dubai al network “Bloomberg”, osservando che la società potrebbe avere maggiori introiti in futuro con la quotazione di una fetta maggiore dei propri asset sui mercati esteri. Aramco, il più grande produttore di petrolio al mondo, ha un valore decisamente superiore alle altre società del mercato locale saudita il cui valore cumulato è pari a 500 miliardi di dollari. I due terzi delle azioni sono stati offerti a investitori istituzionali il resto a investitori al dettaglio. Gli organismi del governo saudita rappresentano il 13,2 per cento della tranche istituzionale, investendo circa 2,3 miliardi di dollari. (Res)