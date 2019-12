Business news: Ramaphosa, salvataggio South African Airways era unica opzione praticabile

- La compagnia aerea South African Airways (Saa) ha dovuto essere messa in “soccorso commerciale” poiché non c'erano altre opzioni finanziariamente praticabili per garantirne un futuro credibile. Lo ha detto il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. “La crisi finanziaria (di Saa) era diventata così grave che l'unico modo per garantirne la sopravvivenza era prendere questa misura straordinaria”, ha detto Ramaphosa nella sua newsletter settimanale. “Con il supporto di istituti di credito, governo, management e lavoratori, Saa continuerà a funzionare mentre la compagnia aerea sarà sottoposta alle ristrutturazioni necessarie per renderla una compagnia valida. Non permetteremo a nessuna di queste entità strategiche di fallire. Piuttosto, dobbiamo fare tutti i passi necessari, anche drastici, per riportarli in salute”, ha aggiunto il capo dello Stato, riferendosi anche alla situazione di crisi che riguarda la compagnia statale di distribuzione dell’energia elettrica Eskom. Ieri il ministro delle Imprese pubbliche Pravin Gordhan ha scritto in un articolo pubblicato sul “Sunday Times” che la decisione di salvare la compagnia aerea, piuttosto che lasciarla fallire – come sostengono alcuni analisti – salverebbe molti dei 10 mila posti di lavoro di Saa. (Res)