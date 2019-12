Business news: Costa d'Avorio, firmato accordo con Biovea Energy, costruirà più grande centrale a biomassa del paese

- Il ministro ivoriano del Petrolio, dell'energia e delle energie rinnovabili, Abdourahmane Cissé, ha firmato ad Abidjan l'accordo che attribuisce alla compagnia Biovea Energy la costruzione della centrale di Aboisso, nel sud-est della Costa d'Avorio, la più grande centrale a biomassa del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa", aggiungendo che la posa della prima pietra del progetto, i cui lavori dureranno tre anni, è prevista nel terzo trimestre del 2020. "Questo è un progetto molto importante, che prevede un investimento di circa 129 miliardi di Fcfa (oltre 217,5 milioni di dollari)", ha detto Cissé, ricordando che la centrale "consentirà alla Costa d'Avorio di raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili". Secondo le stime di Biovea Energy, la centrale a biomassa alimenterà l'equivalente di 315 mila case, e oltre 1,7 milioni di persone. Per il direttore generale della compagnia, Raphael Ruat, il progetto avrà inoltre un "impatto ambientale e sociale significativo, perché sostenibile. Si tratta di 4,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica evitate in 25 anni di attività", ha aggiunto. La Costa d'Avorio mira a raggiungere un tasso di mix energetico del 42 per cento entro il 2030. (Res)