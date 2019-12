Business news: Sudafrica, interruzioni di corrente, diverse compagnie minerarie sospendono attività estrattive

- Le interruzioni di corrente provocate in Sudafrica dalle improvvise inondazioni di questi giorni hanno costretto diverse compagnie minerarie a sospendere le attività estrattive in tutto il paese. In note distinte, le compagnie Harmony Gold, Impala Platinum e Sibanye-Stillwater hanno riferito di aver dovuto tagliare la loro produzione a causa della carenza di energia. "Pochissime miniere sotterranee hanno funzionato durante la notte e funzioneranno normalmente oggi", ha detto un portavoce del Consiglio dei minerali, sindacato di settore, precisando che ieri il paese ha subito interruzioni di corrente fino a 6 mila megawatt (Mw), dovute in particolare ai guasti provocati alla centrale a carbone Medupi, gestita dalla compagnia statale di distribuzione dell’energia elettrica Eskom. In seguito ai tagli di energia, Harmony Gold ha interrotto i suoi turni estrattivi e annunciato che riprenderà le attività non appena Eskom sarà in grado di garantire un'alimentazione elettrica più affidabile. Impala Platinum ha da parte sua sospeso la produzione nelle miniere Rustenberg e Marula, dove i siti soffrivano di una riduzione della fornitura di elettricità pari al 20-30 per cento della potenza normale. Il gruppo Sibanye-Stillwater ha chiuso ieri tutte le miniere di livello profondo, sperando di poter riprendere parte dell'attività nel pomeriggio di oggi. (Res)