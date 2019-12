Business news: Sudafrica, Eskom lavorerà per stabilizzare rete elettrica nazionale entro la fine di marzo

- La compagnia statale di distribuzione dell’energia elettrica del Sudafrica, Eskom, lavorerà per stabilizzare la rete elettrica nazionale entro la fine di marzo. Lo ha dichiarato oggi il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa parlando con la stampa al termine di un incontro con i vertici della compagnia. “La direzione ci ha assicurato che stanno cercando di stabilizzare il sistema. Entro fine marzo cercheranno di fare tutto il possibile per ripristinare la stabilità della rete”, ha detto Ramaphosa il quale ha interrotto una visita in Egitto per seguire da vicino la situazione di emergenza causata dalle forti piogge in alcune parti del Sudafrica, che hanno a loro volta causato inondazioni aggravando ulteriormente la tenuta della rete elettrica nel paese. Le interruzioni di corrente provocate in Sudafrica dalle improvvise inondazioni di questi giorni hanno costretto diverse compagnie minerarie a sospendere le attività estrattive in tutto il paese. In note distinte, le compagnie Harmony Gold, Impala Platinum e Sibanye-Stillwater hanno riferito ieri di aver dovuto tagliare la loro produzione a causa della carenza di energia. "Pochissime miniere sotterranee hanno funzionato durante la notte e funzioneranno normalmente oggi", ha detto un portavoce del Consiglio dei minerali, sindacato di settore, precisando che il paese ha subito interruzioni di corrente fino a 6 mila megawatt (Mw), dovute in particolare ai guasti provocati alla centrale a carbone Medupi, gestita dalla compagnia statale di distribuzione dell’energia elettrica Eskom. (Res)