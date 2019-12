Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, domenica 15 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 11 - Parrocchia San Leonardo Murialdo, via De Sanctis, 28: Messa per i festeggiamenti dei diciotteni. Partecipa, in rappresentanza della Città, il consigliere comunale, Federico Mensio.REGIONEOre 10, Vesime (At), il vicepresidente Carosso partecipa alla Fiera del CapponeOre 11, Carrù (Cn), piazza mercato del bestiame, l’assessore Rosso partecipa alla cerimonia di premiazione dei buoi e all’elezione del re della Fiera del bue grasso(Rpi)