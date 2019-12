Business news: Germania, Cdu, Csu e SpD insieme per escludere Huawei da 5G

- Con una proposta di legge congiunta, i gruppi di Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag intendono porre condizioni per lo sviluppo della rete 5G in Germania, che di fatto escluderebbero dal progetto l'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che Huawei è accusata dagli Stati Uniti di condurre attività di spionaggio per conto del governo cinese. Pertanto, gli Usa hanno chiesto ai propri alleati di escludere l'azienda dallo sviluppo della rete 5G. A oggi, il governo tedesco è diviso, con il cancelliere Angela Merkel aperte a una partecipazione di Huawei al progetto del 5G, mentre il suo ministro dell'Economia e dell'Energia, il cristiano-democratico Peter Altmaier, è di fatto contrario. Come il suo collega degli Esteri, il socialdemocratico Heiko Maas, Altmaier intende infatti sottoporre a controlli di sicurezza partecipazione di ogni azienda interessata a partecipare alla realizzazione del 5G in Germania. In particolare, si tratta di procedure di certificazione da parte di enti indipendenti e di autocertificazione da parte delle imprese. Nella loro proposta di legge sul 5G, i parlamentari di Cdu, Csu e SpD affermano, invece, che “poiché la sicurezza delle reti di comunicazione non può essere garantita da procedure di prova tecniche, la questione della fiducia nell'integrità del produttore e nell'ordinamento giuridico del paese di sua provenienza diviene centrale”. (Geb)