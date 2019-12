Giustizia: Raggi, ordine avvocati pilastro del diritto inviolabile

- "Questa mattina ho partecipato alla cerimonia di premiazione degli avvocati di Roma che hanno raggiunto 50, 60 e 70 anni di attività professionale e dei vincitori della XLII Conferenza dei giovani avvocati". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Sono stati premiati avvocati che hanno dato lustro alla nostra professione, insieme ad altri che alla professione si sono affacciati da poco e che, sono certa, sapranno renderle altrettanto onore - aggiunge Raggi -. Un momento di festa, di celebrazione, ma anche di riflessione sul ruolo e sul significato di questa professione". "È mia convinzione - ha detto il sindaco nel suo intervento - che l'ordine degli avvocati sia un presidio di legalità e quindi un interlocutore fondamentale per la battaglia che abbiamo intrapreso. Un caposaldo del nostro sistema giudiziario e un pilastro del diritto inviolabile alla difesa e quindi della tutela dei diritti dei cittadini, specie in un momento in cui i processi mediatici sembrano aver preso il sopravvento su quelli che si devono celebrare nelle aule di giustizia". "La nostra amministrazione - ha continuato Raggi - ha messo al centro della sua azione la battaglia della legalità: l'impegno accanto alle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità, l'intervento per il ripristino della legalità con l'abbattimento delle ville dei Casamonica. E ancora la riforma della macchina amministrativa capitolina, per adeguarla alla nuove normative e l'apertura della scuola capitolina di formazione permanente, affinché tutti i nostri dirigenti, funzionari e dipendenti siano sempre formati e consapevoli delle norme a cui si devono attenere". (Rer)