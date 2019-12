Business news: Cina, investimenti in Egitto aumentati del 66 per cento nei primi tre trimestri

- Gli investimenti diretti della Cina in Egitto nei primi tre trimestri del 2019 sono aumentati del 66 per cento a 74,9 milioni di dollari. È quanto dichiarato nel corso di una conferenza stampa nella nuova capitale amministrativa in costruzione dell'Egitto, a est del Cairo. Han Bing, ministro consigliere per gli Affari commerciali dell'ambasciata cinese in Egitto, ha affermato che questi investimenti coprono diversi settori tra cui elettrodomestici, produzione di motociclette e agricoltura. Fra gli investitori cinesi in Egitto ci sono Dayun Motorcycle, Konka, New Hope Group e Angel Yeast. "Alcune imprese cinesi specializzate in acciaio, medicina, tessile, energie rinnovabili, raccolta dei rifiuti e trattamento delle acque reflue sono interessate al mercato egiziano e ai relativi progetti in discussione", ha detto Han (Cip)