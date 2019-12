Business news: Nepal, aeroporto di Bharatpur riaperto dopo i lavori

- L’aeroporto nepalese di Bharatpur, chiuso per lavori dal primo dicembre, è stato riaperto. Lo ha comunicato l’Autorità dell’aviazione civile del Nepal (Caan). L’ente ha precisato che gli interventi si sono concentrati sulla pista, che è stata riparata e asfaltata. Lo scalo è uno dei due (insieme a quello di Meghauli) che servono la città metropolitana di Bharatpur, nel Pradesh 3, nel nord-est del paese. Le compagnie Buddha Air e Yeti Air offrono ogni giorno cinque voli ciascuna per Katmandu, la capitale, e un volo ciascuna per Pokhara. L’operatività dell’aeroporto è importante in vista dell’anno del turismo Visit Nepal 2020. L’intero settore aeroportuale è cruciale per lo sviluppo dell’economia nepalese. (Inn)