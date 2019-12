Business news: Egitto, spese per sussidi su carburante tagliate del 69 per cento in un anno

Il Cairo, 15 dic 02:00 - (Agenzia Nova) - L'Egitto ha tagliato del 69 per cento in un anno le spese per i sussidi sul carburante. Lo ha reso noto questa mattina il ministro del Petrolio, Tarek el Molla, ripreso dall'emittente satellitare "al Arabiya". Le spese sono state pari a 7,25 miliardi di sterline egiziane (451 milioni di dollari) nel periodo che va da luglio a settembre. Nello stesso periodo del 2018, la cifra era stata pari a 23,25 miliardi di sterline, oltre 1,4 miliardi di dollari. Negli ultimi tre anni il governo egiziano ha annullato i sussidi sulla maggior parte dei prodotto petroliferi nel quadro di un programma di riforme economiche sostenuto dal Fondo monetario internazionale (Fmi). (Cae)