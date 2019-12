Business news: Iran, Rohani presenta al parlamento il “bilancio della resistenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, ha presentato al parlamento la bozza di legge di bilancio che, secondo le sue intenzioni, avrà l’obiettivo di consentire alla Repubblica islamica di ridurre la dipendenza dal settore petrolifero e di resistere alle sanzioni degli Stati Uniti. La manovra, dal valore di 38,8 miliardi di dollari, dovrebbe regolare le spese a partire dal prossimo 20 marzo, data d’inizio dell’anno iraniano. “Il nostro è un bilancio di resistenza contro le sanzioni. Annunciamo al mondo che, nonostante le sanzioni, governeremo il paese, in particolare il settore petrolifero”, ha dichiarato Rohani, ripreso dall’emittente di Stato “Press Tv”. La manovra, ha spiegato, è stata definita in previsione della “massima pressione” da parte degli Stati Uniti contro la Repubblica islamica. “I nostri nemici, gli Stati Uniti e il regime sionista, credevano che attraverso dure sanzioni avrebbero impedito al governo di imporre la legge e l’ordine, ma finora sono stati delusi e continueranno a esserlo”, ha aggiunto il presidente iraniano. La legge di bilancio include un aumento del 15 per cento degli stipendi dei dipendenti pubblici. La manovra è stata presentata dopo che lo scorso mese le autorità di Teheran hanno deciso di aumentare del 50 per cento il prezzo dei carburanti. Rohani ha espresso la speranza che le nuove disposizioni possano aiutare il paese a raggiungere l’autosufficienza nel settore. La produzione di carburanti in Iran, secondo le previsioni del governo, dovrebbe raggiungere i 110 milioni di litri al giorno per il prossimo mese di marzo, due volte il volume prodotto sei anni fa. (Res)