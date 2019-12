Business news: "Globes", Israele blocca sviluppo giacimento Afrodite

- Israele si opporrà allo sviluppo del giacimento cipriota offshore Afrodite fino a quando non sarà risolta la disputa sui confini del giacimento di gas israeliano Yishai. E’ questo il contenuto della lettera inviata dal direttore generale del ministero dell’Energia, Udi Adiri, alle società proprietarie dei diritti sul giacimento Afrodite, ovvero l’israeliana Delle Drilling, la statunitense Noble Energy e l’anglolandese Shell. Secondo quanto riferisce il quotidiano d’informazione economica “Globes”, la missiva sarebbe stata inviata il mese scorso dopo che l’imprenditore israeliano Bene Steinmetz, che ha delle azioni nella licenza del giacimento Yishai, ha accusato il governo di non agire. Shell e Noble Energy detengono ciascuna una quota del 35 per cento nel campo di Afrodite, mentre Delek Drilling detiene il restante 30 per cento. Il 7 novembre, Delek Drilling ha riferito di un accordo con il governo cipriota per investire 2,5-3,5 miliardi di dollari nello sviluppo del campo di Afrodite nei prossimi 4-6 anni, compresa la creazione di infrastrutture per esportare il gas attraverso l'Egitto. Il valore del gas nel campo di Afrodite è stimato in oltre 9 miliardi di dollari. (Res)