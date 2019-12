Business news: Egitto firma intesa con emiratina al Nowais per costruzione impianti eolici e solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Elettricità egiziano ha firmato un protocollo di cooperazione con la società emiratina Al Nowais per la costruzione di centrali elettriche ad energia solare ed eolica. Lo ha annunciato una nota del gabinetto di governo. Il protocollo prevede la realizzazione di due impianti: uno ad energia solare con una capacità di generazione di 200 megawatt e l'altro ad eolica con una capacità di 500 megawatt. Gli impianti forniranno energia pulita per circa 430.000 unità abitative con un investimento stimato di circa 990 milioni di dollari. "Gli accordi rientrano nel piano avviato dal governo aumentare l’apporto delle energie rinnovabili nel mix energetico. Negli ultimi 5 anni, abbiamo aggiunto alla rete 28.000 Megawatt da fonti rinnovabili", ha dichiarato il ministro Mohamed Shaker. L'Egitto prevede entro il 2022 di generare circa il 20 per cento della sua capacità elettrica da fonti rinnovabili e al 42 per cento entro il 2035. (Cae)