Business news: Tunisia, dal 2017 aumentati del 72 per cento investimenti agricoli privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli investimenti agricoli privati è aumentato del 72 per cento dall’entrata in vigore della nuova legge nell’aprile 2017. Lo ha annunciato il ministero dell’Agricoltura in un comunicato stampa. Il ministero ha inoltre indicato che il tasso annuale di investimenti autorizzati ammonta a 505,67 milioni di euro dopo la promulgazione della legge sugli investimenti, rispetto ai 284,44 milioni di euro nel periodo 2014-2016. Sempre secondo il ministero, gli investimenti agricoli privati hanno registrato "una grande ripresa, nonostante alcune difficoltà sorte all'inizio della sua attuazione della legge”. (Tut)