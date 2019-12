Business news: Uganda, Banca centrale mantiene tasso di interesse al 9 per cento

- La Banca centrale dell'Uganda ha mantenuto il suo tasso di prestito al 9 per cento. Lo ha annunciato in conferenza stampa il governatore dell'istituto di credito, Emmanuel Tumusiime-Mutebile, per il quale una combinazione di fattori interni ed esterni, fra cui il rallentamento dell'attività economica globale ed il calo del turismo in Uganda, potrebbero contribuire a rallentare la performance economica del paese africano. Secondo Tumusiime-Mutubile, sul rallentamento della performance nazionale peserà inoltre la riduzione delle entrate derivate dalle esportazioni ugandesi nei primi dieci mesi di quest'anno. Tra i freni all'economia che il paese ha vissuto nell'ultimo anno rientra anche il contenzioso fiscale avuto di recente dalle autorità di Kampala con alcune compagnie petrolifere internazionali attive nel paese, che aveva bloccato le attività di compagnie come la britannica Tullow Oil. (Res)