Business news: si dimette amministratore delegato di Tullow Oil per gli scarsi risultati in Ghana

- L'amministratore delegato della compagnia petrolifera britannica Tullow Oil, Paul McDade, si è dimesso. Lo ha riferito oggi la stessa compagnia in un comunicato, precisando che con McDade ha lasciato l'incarico anche il direttore delle attività di esplorazione, Angus McCoss. La decisione, ha spiegato Tullow Oil, segue gli scarsi risultati di produzione ottenuti in Ghana dall'inizio dell'anno, e con prospettive molto basse per i prossimi anni. Si tratta di stime che, inoltre, sono state recentemente riviste al ribasso a causa delle difficoltà tecniche e operative nel paese. "Sebbene la performance finanziaria sia stata forte, la performance della produzione è stata ben al di sotto delle aspettative, soprattutto nei settori Ten e Jubilee in Ghana", ha dichiarato McDade questa mattina dopo l'annuncio. Per il momento la società ha sospeso il pagamento dei dividendi agli azionisti. (Res)