Business news: Cina, investimenti diretti esteri aumentati del sei per cento nei primi undici mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) nella Cina continentale sono aumentati del sei per cento su base annua, salendo a 845,9 miliardi di yuan (120,3 miliardi di dollari) nei primi undici mesi dell'anno. Lo hanno mostrato i dati diffusi dal ministero del Commercio cinese. In termini di dollari statunitensi, l'afflusso si è attestato a 124,4 miliardi durante il periodo, aumentando del 2,6 per cento su base annua. Solo a novembre, gli investimenti esteri diretti sono stati di 93,5 miliardi di yuan (13,3 miliardi di dollari), con un aumento dell'1,5 per cento su base annua. Nel periodo gennaio-novembre sono state costituite in totale 36.747 nuove imprese finanziate dall'estero. Gli investimenti esteri nelle industrie ad alta tecnologia sono saliti del 27,6 per cento su base annua a 240,7 miliardi di yuan (34,2 miliardi di dollari), rappresentando il 28,5 per cento degli Ide totali. Alla produzione e ai servizi high-tech sono affluiti rispettivamente 83,4 e 157,3 miliardi di yuan (11,8 e 22,4 miliardi di dollari). Le zone di libero scambio pilota della Cina hanno visto l'afflusso di Ide raggiungere 121,3 miliardi di yuan (17,25 miliardi di dollari), pari al 14,3 per cento del totale. (Cip)