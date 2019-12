Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE-Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019 con “M. Il figlio del secolo (Bompiani)”, incontrerà il pubblico del MAXXI in conversazione con Giordano Bruno Guerri. Auditorium del MAXXI, (ingresso libero fino a esaurimento posti). (ore 11:30)-Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Municipio X, in piazza Anco Marzio, eccezionale concerto di Natale della Banda della Polizia locale di Roma Capitale. (ore 11)-Ultimo appuntamento con “La domenica della legalità”, l’iniziativa dei Carabinieri del Gruppo Ostia, approntata per meglio “dialogare” con i cittadini ed in particolare con i più giovani. A piazza Anco Marzio, gli uomini dell’Arma sensibilizzeranno in merito alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe, tra le principali cause di incidenti stradali, molti dei quali mortali.-Concerto benefico dell’iniziativa “Leonardo 4 children: musica e favole”, organizzato dalla Fondazione no-profit “Carano 4 Children” in collaborazione con la Polizia di Stato che ha permesso di raccogliere fondi da destinare a progetti di arte e scienza per bambini bisognosi in Giordania, Kenya ed Ucraina, attraverso Unicef, Charity May, Action for Children. Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli. (ore 18:30) (Rer)