Business news: Mongolia, commercio estero merci aumentato del 6,6 per cento nei primi undici mesi dell'anno

- Il commercio estero in termini di merci della Mongolia è aumentato del 6,6 per cento di anno in anno nei primi undici mesi del 2019. Lo hanno mostrato i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica del paese (Nso). Durante il periodo, il volume del commercio estero della Mongolia ha raggiunto i 12,6 miliardi di dollari; le esportazioni hanno registrato un aumento dell'8,9 per cento rispetto all'anno precedente per raggiungere 7,0 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono cresciute del 4 per cento a 5,6 miliardi di dollari. Un significativo aumento delle esportazioni di prodotti minerali, in particolare carbone e oro, ha ampiamente contribuito alla crescita complessiva, ha affermato l'Nso, rilevando che i prodotti minerali hanno rappresentato oltre l'80 per delle esportazioni totali. Nel periodo gennaio-novembre, la Mongolia ha commerciato con un totale di 152 economie in tutto il mondo. (Cip)