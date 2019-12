Business news: Sace Simest (Gruppo Cdp), a novembre finanziata crescita nel mondo di 75 Pmi italiane

- Sace Simest, il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti, attraverso lo strumento dei finanziamenti agevolati, a novembre ha sostenuto l'espansione nel mondo di 75 piccole e medie imprese italiane. Come riferisce un comunicato stampa, sono stati stanziati circa 30 milioni di euro che permetteranno alle aziende di fare il loro ingresso e rafforzarsi sui mercati internazionali, promuovendo il Made in Italy. Le risorse provengono dal Fondo pubblico che Simest gestisce per conto del governo italiano. Ventidue i Paesi su cui hanno puntato le imprese nazionali: Albania, Algeria, Bahrain, Canada, Cina, Emirati Arabi, Ecuador, Giappone, Kazakistan, Kuwait, Marocco, Messico, Moldavia, Myanmar, Oman, Qatar, Russia, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera e Thailandia. Delle 75 imprese finanziate: 18 sono venete (e hanno beneficiato complessivamente di 8,7 milioni di euro); 10 emiliano-romagnole (3,5 milioni); 10 lombarde (2,7 milioni); 10 laziali (4,9 milioni); 5 pugliesi (2,6 milioni); 4 campane (2,4 milioni); 4 abruzzesi (1,7 milioni); 4 siciliane (930 mila euro); 4 toscane (700 mila); 2 piemontesi (700 mila); 2 lucane (560 mila); una marchigiana (400 mila); una friulana (267 mila). (Com)