Business news: India, lanciato satellite per telerilevamento Risat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) ha lanciato il satellite per l’osservazione terrestre Risat-2BR1, di produzione nazionale, e nove satelliti per conto di clienti: sei provenienti dagli Stati Uniti e uno ciascuno da Italia, Giappone e Israele. L’agenzia spaziale ha annunciato via Twitter che il Risat-2BR1 è stato “collocato in orbita con successo”. Il lancio è stato effettuato dal Centro spaziale di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh, mediante il veicolo Pslv C48 (Polar Satellite Launch Vehicle), al suo 50mo volo. È il secondo satellite della serie Risat (Remote Imaging Satellite) a essere immesso in orbita, dopo quello lanciato a maggio; finora l’India si è basata sulle immagini fornite dai satelliti canadesi per il telerilevamento. Il terzo e il quarto lancio dovrebbero seguire a breve, per completare il quartetto di satelliti spia necessario per potenziare le capacità di sorveglianza del paese. Lo scorso 27 novembre dallo stesso centro spaziale è stato lanciato un satellite Cartosat-3, anch’esso di produzione nazionale. (Inn)