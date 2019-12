Business news: Cina, vendite auto diminuite del 3,6 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto in Cina sono diminuite per il 17mo mese consecutivo a novembre, segnando una diminuzione del 3,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo ha affermato l'Associazione cinese di produttori automobilistici (Caam) secondo cui, in particolare, il numero di veicoli a nuova energia (Nev) si è contratto per il quinto mese consecutivo. Ciò segue un calo del quattro per cento in ottobre e del 5,2 per cento in settembre. Le vendite di autoveicoli nel paese sono diminuite l'anno scorso per la prima volta dagli anni '90 in un contesto di rallentamento della crescita economica e di una paralizzante guerra commerciale sino-statunitense. A novembre, le vendite di Nev sono diminuite del 43,7 per cento, ha dichiarato Caam, dopo un calo del 45,6 per cento ad ottobre. Le vendite di Nev sono aumentate di quasi il 62 per cento l'anno scorso, anche se il mercato automobilistico si è contratto. La Cina è stata un grande sostenitore dei veicoli Nev e ha implementato i requisiti delle quote di vendita per i produttori di automobili. Quest'anno però ha tagliato i sussidi e prevede di eliminarli gradualmente dopo il 2020, tra le critiche secondo cui alcune aziende si sono eccessivamente affidate ai fondi, rendendo i Nev più costosi e frenando la domanda. (Cip)