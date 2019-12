Business news: India, governo impegnato a sviluppo rinnovabili

- Il sottosegretario indiano alle Energie rinnovabili ha affermato che il governo è impegnato a gestire le criticità degli imprenditori che investono nel settore. Parlando alla sessione sulle energie rinnovabili in India, a margine della Conferenza sul clima di Madrid (CoP25), il sottosegretario ha aggiunto che sono in aumento i Centri regionali di gestione dell'energia per sostenere la crescente quota di fonti rinnovabili. Shri Kumar ha inoltre affermato che “è stato messo in atto un meccanismo di sicurezza dei pagamenti per ridurre i rischi degli investimenti nelle energie rinnovabili. Il rappresentante indiano ha inoltre affermato che il governo di Nuova Delhi è fiducioso di raggiungere l'obiettivo di 175 GW di energia rinnovabile entro il 2022, per aumentarlo poi a 450 GW. (Inn)