Business news: ministro Petrolio egiziano, Il Cairo supporta misure Opec a vantaggio di produttori e consumatori

- L’Egitto sta cercando di supportare dinamiche energetiche in cui sia paesi produttori e consumatori siano soddisfatti e pertanto Il Cairo incoraggerà qualsiasi misura prenda l’Opec in questo senso. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, intervenendo alla conferenza Med Dialogues, l’appuntamento annuale lanciato nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di “andare oltre il caos” e di proporre “un’agenda positiva” in un’area strategica per l’Italia: il Mediterraneo. In riferimento al Gnl (gas liquefatto) El Molla ha dichiarato che l’Egitto “sta facendo sforzi per accrescere la produzione di Gnl cercando di ottimizzare l’utilizzo dell’energia. Con la tecnologia c’è la possibilità di produrre Gnl in modo autonomo e non solo per l’esportazione ma anche per l’industrializzazione interna, l’approvvigionamento delle flotte militari e civili ma anche il riscaldamento domestico”. (Res)