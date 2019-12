Business news: Tunisia, produzione fosfati salita a 3,5 milioni di tonnellate da gennaio a novembre

- La produzione di fosfati, settore strategico per l’economia tunisina e che rappresenta circa il 3 per cento delle esportazioni totali, ha raggiunto circa 3,5 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-novembre 2019. Lo ha dichiarato il direttore generale della Società dei fosfati di Gafsa (Cpg), Ali Khemiri, all’agenzia di stampa ufficiale “Tap”. L’auspicio è che il 2019 si possa chiudere con una produzione di 3,8 milioni di tonnellate, in netto aumento rispetto ai 2,8 milioni di tonnellate dell’anno scorso. Khemiri ha spiegato che la Cpg potrebbe aumentare la sua produzione anche fino ai livelli pre-2010 (circa 8 milioni di tonnellate) se il bacino minerario non fosse soggetto a disturbi esterni, sommosse e rivendicazioni di natura socio-economica. A tal riguardo, il numero uno della compagnia tunisina ha espresso la speranza che il nuovo governo della Tunisia possa portare maggiore stabilità e possa aumentare ulteriormente le esportazioni. (Tut)