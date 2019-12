Business news: Libia, Noc approva partecipazione Total a concessione Waha

- Il consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera libica) ha annunciato di aver approvato l'acquisizione da parte di Total della partecipazione nella Marathon Oil Libya Limited (Moll) nelle concessioni Waha con una quota del 16,33 per cento. Lo riferisce un comunicato stampa di Noc. Total investirà fino a 650 milioni di dollari per sviluppare le concessioni di Waha con l’obiettivo di aumentare la produzione di 180.000 barili al giorno. La Noc stava esaminando dal 2018 l’accordo da 450 milioni di dollari per la partecipazione di Total nelle concessioni di Waha. "Dopo negoziati positivi con Total, sono lieto di riferire che la Noc approva questo accordo", ha affermato in una nota il presidente della Noc Mustafa Sanallah. (Lit)