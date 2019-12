Venezuela: Maduro a Cuba per vertice Alleanza bolivariana per le Americhe

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è giunto a Cuba nella notte per partecipare al 17mo vertice dell’Alleanza bolivariana per le Americhe - Trattato commerciale dei popoli (Alba-Tcp). Lo ha annunciato lo stesso Maduro via Twitter sottolineando che si tratta di “un vertice importante che porta il messaggio di speranza e unione ai popoli liberi, confermando che un nuovo mondo è possibile”. Il leader venezuelano ha poi aggiunto che “L’Alba-Tcp è il camino dell’indipendenza, della sovranità, dell’uguaglianza e della felicità sociale dei popoli”. (Brb)