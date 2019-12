Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di domani a Milano e in LombardiaCOMUNEPer "Happy Natale Happy Panettone", la festa del panettone artigianale promossa da Confcommercio Milano, premiazione – aperta al pubblico – degli "Artisti del Panettone", evento promosso da MN Holding in partnership con SkyUno e La Gazzetta dello Sport. Alla premiazione di "Artisti del Panettone interviene l'assessore alla Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri. Nella stessa mattinata viene assegnato anche il premio speciale della giuria VIP composta da gli Autogol, lo chef Alessandro Borghese, la "Iena" Nicolò De Devitiis, il Trio Medusa, Pupo, le conduttrici Lodovica Comello e Victoria Cabello, il cantautore Anastasio, Francesca Barberini e l'influencer Tommaso Zorzi.Palazzo Bovara, Circolo del Commercio, corso Venezia 51 (ore 11.00)REGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato partecipa all'inaugurazione delle nuove autoambulanze della “Mediolanum Soccorso”.Uno dei mezzi verrà "dedicato" a Nadia Toffa, giornalista, volto celebre della trasmissione “Le Iene”, scomparsa di recente a causa di una grave malattia.Sede Mediolanum Soccorso, via Feltre, 32 (ore 11.30)VARIE“Noi insieme: Natale 2019”, il progetto nazionale di condivisione e cultura di Intesa Sanpaolo che, nel mese di dicembre, sta aprendo numerose sedi della Banca per offrire a 2.000 persone e famiglie in situazione di fragilità pranzi solidali e momenti di intrattenimento con musica e arte in numerose città italiane.Mensa Intesa Sanpaolo di via Lorenteggio 266 (ore 12.00)Nel 50esimo anniversario della strage di piazza Fontana, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiede la Santa Messa a suffragio per le vittime(Rem)