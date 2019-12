Business news: rover cinese Yutu 2 stabilisce record di permanenza sulla Luna, undici mesi

- Il rover lunare cinese Yutu 2 ha stabilito il record dell'operazione più lunga sulla Luna con oltre undici mesi di permanenza. Lo ha dichiarato il Centro spaziale per l'esplorazione della Luna dell'Amministrazione nazionale dello spazio della Cina. Il rover è atterrato con la sonda Chang'e-4 nel bacino del Polo Sud-Aitken sul lato oscuro della Luna il 3 gennaio 2019 e da allora ha svolto le sue attività di pattugliamento. Yutu-2 ha percorso 345.059 metri sul lato oscuro per condurre l'esplorazione scientifica in un territorio "vergine". Avanzando lentamente ma costantemente, Yutu 2 dovrebbe continuare a raccogliere dati per la ricerca scientifica. Sia il lander che il rover della sonda Chang'e-4 hanno terminato il loro lavoro per il 12mo giorno lunare e sono passati alla modalità dormiente per la notte lunare il 3 dicembre. (Cip)