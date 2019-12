Business news: Ferro (Ice), Italia può essere partner strategico Asia grazie a competenze delle sue imprese

- L’Italia può essere un partner strategico per il commercio nella regione dell’Asia centrale grazie al “know-how” e delle eccellenze delle imprese italiane. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), Carlo Maria Ferro, alla conferenza Italia e Asia Centrale “Rafforzare la comprensione reciproca, la cooperazione e il partenariato”, organizzata dalla Farnesina e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Ferro ha ricordato la presenza da 25 anni dell’Ice nella regione e la “grande disponibilità ad ampliare queste presenze anche in funzione dello sviluppo degli interscambi commerciali”. Il presidente dell’Ice ha sottolineato come sia importante, anche in questa regione, “connettere i punti e mettere in evidenza le opportunità reciproche per le imprese e poi sta alle stesse imprese cogliere queste opportunità di business”. In questo contesto, ha rilevato, i cinque paesi della regione importano beni dall’Italia per un valore dell’1,5 per cento dell’export italiano. Ferro ha evidenziato come nel campo dell’innovazione, l’Italia resta un partner e candidato naturale nel settore dell’innovazione a partire dalle sue eccellenze: moda, cibo e forniure. Infine Ferro ha rivelato come l’iniziativa cinese della Nuova via della seta è “un’opportunità da guardare per una collaborazione tra Italia e Cina nei paesi terzi, avviata con un’intesa proprio dell’allora ministro dello Sviluppo economico (Luigi Di Maio)”. (Gad)