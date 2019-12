Business news: India, produzione industriale si contrae del 3,8 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale dell’India si è contratta del 3,8 per cento a ottobre, dopo la contrazione del 4,3 per cento di settembre; nell’ottobre del 2018 era stato registrato un aumento dell’8,4 per cento. Lo riferisce l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). La produzione manifatturiera, che rappresenta I tre quarti del totale, si è contratta del 2,1 per cento a ottobre; quella dei beni durevoli del 18 per cento, con un netto peggioramento rispetto al -9,9 per cento del mese precedente. La contrazione nei beni capitali, che riflette quella degli investimenti, ha superato il venti per cento in tre mesi. La produzione mineraria, comprendente principalmente carbone e greggio, si è ridotta dell’otto per cento a ottobre e la generazione di elettricità del dodici per cento. (Inn)