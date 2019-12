Business news: Intesa Sanpaolo prima banca straniera a svolgere attività di Wealth Management in Cina

- Grazie all’ottenimento da parte delle autorità locali della Fund Distribution License, Intesa Sanpaolo è la prima banca straniera a svolgere attività di Wealth Management in Cina attraverso una propria società, Yi Tsai (“Talento Italiano”), appartenente al perimetro della Divisione International Subsidiary Banks. Come riferisce un comunicato stampa, la società costituita nel 2016 può ora dare avvio ad una piena operatività, conclusa la fase pilota svolta nell’area della città di Qingdao, Pilot Zone per lo sviluppo delle attività di Wealth Management in Cina. Intesa Sanpaolo ha firmato nel marzo scorso un importante Memorandum of Understanding con la municipalità di Qingdao per lo sviluppo della suddetta Pilot Zone, alla presenza del presidente Xi Jinping e del premier italiano Giuseppe Conte in occasione della visita di stato in Italia del capo dello Stato cinese. (Com)