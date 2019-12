Business news: Azerbaigian-Corea del Sud, ambasciatore Tong, cooperazione si sta rafforzando

- La cooperazione tra Azerbaigian e Corea del Sud in ambito politico, economico e culturale si sta rafforzando progressivamente. Lo ha dichiarato l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Corea del Sud a Baku, Tong-op Kim, durante una conferenza dedicata al rafforzamento della capacità del paese caucasico nei settori delle tecnologie di informazione e delle risorse umane. Nel suo intervento, l’ambasciatore ha sottolineato come l’organizzazione “di visite e colloqui bilaterali su base regolare contribuisce allo stato attuale dei rapporti tra Baku e Seul” e elogiato la firma di un memorandum d’intesa per avviare una collaborazione tra i Comitati statistici dei due paesi. (Res)