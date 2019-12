Business news: Armenia-Vietnam, ratificato scambio informazioni tra autorità doganali Hanoi e Uee

- Il parlamento di Erevan ha approvato all’unanimità la ratifica di un protocollo per avviare uno scambio di informazioni tra le autorità del Vietnam e quelle dei paesi aderenti all’Unione economica eurasiatica (Uee). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che, stando al presidente della commissione per le entrate, Davit Ananyan, il protocollo rientra nel quadro dell’accordo di libero scambio siglato nel 2015 dalle autorità vietnamite e dell’Unione. Il documento elenca una serie di categorie di prodotti in merito ai quali sarà avviato lo scambio di informazioni. (Res)