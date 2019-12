Business news: Cina, Amministrazione aviazione civile, preoccupazioni su affidabilità Boing 737 Max

- L'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac) ha sollevato "importanti preoccupazioni" in merito all'affidabilità e alla sicurezza delle modifiche approntate al 737 Max, velivolo di Boeing bloccato a terra a livello globale dopo il coinvolgimento in due disastri aerei quest'anno. "La Cina sta rivedendo l'operabilità del velivolo sulla base delle modifiche proposte al software e ai sistemi di controllo del volo in base a un accordo bilaterale con gli Stati Uniti", ha dichiarato il portavoce della Caac, Liu Lusong, nel corso di un briefing con la stampa. (Cip)