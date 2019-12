Business news: Mongolia e Russia firmano memorandum su forniture di gas alla Cina

- Mongolia e Russia hanno firmato un memorandum d'intesa su una valutazione congiunta della fattibilità delle forniture di gas alla Cina attraverso il paese asiatico. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il memorandum è stato firmato dopo i colloqui tra il primo ministro mongolo Ukhnaa Khurelsukh e il presidente russo Vladimir Putin, secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Affari esteri mongolo. Durante i colloqui, Khurelsukh ha affermato che il progetto del gasdotto, nell'ambito del Corridoio economico Cina-Mongolia-Russia, contribuirà notevolmente allo sviluppo economico e sociale dei tre paesi. "Con l'attuazione di questo progetto, la Mongolia sarà in grado di partecipare efficacemente all'integrazione energetica regionale", ha affermato Khurelsukh. Il ministro degli Affari esteri mongolo è attualmente in visita ufficiale in Russia su invito dell'omologo russo Dmitry Medvedev. (Cip)