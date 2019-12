Business news: Cina, vendite veicoli a nuova energia in aumento dell'1,3 per cento nei primi 11 mesi

- Le vendite e la produzione di nuovi a nuova energia (Nev) in Cina hanno registrato una crescita più lenta nei primi 11 mesi del 2019: il paese ha visto un totale di 1,04 milioni di Nev venduti da gennaio a novembre, in aumento dell'1,3 per cento su base annua, mentre la produzione è aumentata del 3,6 per cento a 1,09 milioni di unità. Lo attestano i dati dell'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam). A novembre, le vendite di Nev sono crollate del 43,7 per cento, mentre la produzione è diminuita del 36,9 per cento. Il settore automobilistico in generale ha registrato un lieve aumento, poiché la produzione è aumentata del 3,8 per cento su base annua per raggiungere 2,59 milioni di unità a novembre, mentre le vendite sono diminuite del 3,6 per cento da un anno prima a 2,46 milioni di unità, restringendosi dal calo del 4,1 per cento di ottobre. (Cip)