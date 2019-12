Business news: Nepal, Adb presta 358 milioni di dollari per quattro progetti di sviluppo

- Il governo del Nepal ha firmato un accordo con la Banca asiatica di sviluppo (Adb) riguardante il finanziamento di quattro progetti. Katmandu ha sottoscritto un prestito per complessivi 358 milioni di dollari: 195 milioni saranno destinati all’ampliamento del tratto autostradale Mugling-Pokhara; 63 milioni al miglioramento della gestione delle inondazioni nel bacino del fiume Bagmati e della qualità delle sue acque; 50 milioni di dollari saranno erogati dall’istituto per innalzare la qualità della vita e il reddito dei piccoli agricoltori e 50 milioni per sostenere le riforme in materia di agricoltura e sicurezza alimentare. Il contratto è stato siglato da Rajan Khanal, sottosegretario alle Finanze del Nepal, e da Mukhtor Khamudkhanov, direttore dell’Adb nel paese himalayano. (Inn)