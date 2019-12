Donbass: ministro Esteri ucraino, Kiev potrebbe chiedere missione di pace nella regione

- Le autorità di Kiev potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di proporre nuovamente il dispiegamento di un contingente di forze di pace nella regione del Donbass, nel caso in cui non si riesca a raggiungere una soluzione alla crisi basata sugli accordi di Minsk. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri ucraino, Vadym Prystaiko. “Nel caso in cui ci dovessimo accorgere che le consultazioni non stanno portando ad alcun risultato, saremo costretti a cambiare approccio: sarà una decisione del presidente, ma in tali circostanze suggerirò il dispiegamento di una missione di pace”, ha detto il premier, aggiungendo che l’amministrazione presidenziale “ha una strategia in mente”. (segue) (Res)